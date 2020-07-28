Güney Çin havayollarından 'bir kere öde dört ay sınırsız uç' kampanyası

28 Temmuz 2020 Salı, 15:22

Güney Çin Havayolları şirketi, (China Southern Airlines) "Mutlulukla Uç" kampanyası kapsamında yolcularına, 26 Ağustos - 6 Ocak tarihleri arasında ülke çapında yapacakları seyahatler için sınırsızca uçabilecekleri geçiş kartları sunuyor.

FİYATLAR 500 DOLAR CİVARINDA SEYREDİYOR

Şirket, 'açık paso' olarak adlandırdığı uçuş kartlarının bedelini 3,699 yuan (3.671,34 TL) olarak belirledi. Yolcular, kartlara sahip olmaları halinde uçuş başına yaklaşık 50 yuan (49,54 TL) vergi ödeyecek.

Reuters'ın haberine göre, Çin’de faaliyet yürüten birçok havayolu şirketi Haziran ayından bu yana benzer kampanyalar yürütüyor ve söz konusu sınırsız uçuş biletlerinin fiyatları genellikle 500 dolar civarında seyrediyor.

Geçen ay, günlük uçuşların, koronavirüs öncesi seviyelerin %80'ine ulaştığı ülkede boş koltukların 'açık paso' ile doldurulmasıyla maliyetlerin kısmen dengelendiğini söyleniyor.