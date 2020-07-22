Güney Kore'de koronavirüs uygulamasında sistem açığı!
Güney Kore’de koronavirüs hastalarının takibi için geliştirilen mobil uygulamada sistem açığı tespit edildiği ve binlerce kullanıcının kişisel bilgilerinin tehlikeye girdiği öğrenildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Güney Kore’de hükümetin salgının ilk günlerinde ortaya koyduğu ve hasta takibinin yaptığı mobil uygulamada sistem açığı tespit edildiği öğrenildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, mobil uygulamadaki sistem açığı nedeniyle binlerce kişinin kredi kartı ve diğer kişisel bilgileri tehlikeye girdi.Coğrafi olarak salgının ilk görüldüğü Çin'e yakın bir konumda olan ülke buna rağmen aldığı önlemler ile salgını kontrol altına almış durumda. 51 milyon nüfusa sahip olan Güney Kore'de yaklaşık 14 bin vaka saptanırken virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 698 kişi ise iyileşti. Güney Kore'nin bu başarısının altında yatan nedenlerden birisi olarak geliştirdiği mobil uygulama gösteriliyor.
Güney Kore hükümeti salgının ilk günlerinde Covid-19 benzeri virüs taşıyan kişilerin cep telefonu, kredi kartı ve diğer bilgilerini yüklediği bir uygulama geliştirdi. Söz konusu uygulama sosyal medya üzerinde paylaşılarak, halk uyarılıyor. Bu bilgi sayesinde testi pozitif çıkanlarla temas yaşayanlar haberdar ediliyor. Ancak ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta yer alan habere göre, söz konusu uygulama sistem açıklarına da ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre, söz konusu açık sayesinde uygulamayı kullanan kişilerin adı, telefon numarası ve gerçek zamanlı lokasyonuna erişim sağlanabiliyor. Söz konusu uygulama Güney Kore'de 162 bin akıllı cihaza indirilmiş durumda.
Kaynak: Yeniçağ
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