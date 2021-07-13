K-pop grubu BTS YouTube tarihine geçti
Ünlü müzik grubu BTS'in Ed Sheeran'la işbirliği yaptığı Permission To Dance adlı şarkı, yayımlandığı ilk gün en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasına girerek büyük bir YouTube başarısına imza attı.
Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen K-pop grubu BTS'in son parçası Permission To Dance de YouTube tarihine geçti.
Independent Türkçe'nin Forbes'tan aktardığı habere göre, yayımlanmasının ardından 24 saat içinde müzik videosu 72,3 milyon kez izlendi. BTS'in Ed Sheeran'la birlikte hazırladığı parça platform tarihinin, açılış gününde en çok izlenen ilk 10 videosu arasına girmeyi başardı.
İLK 24 SAATTE
YouTube'un verilerine göre Permission To Dance, ilk 24 saatte en çok izlenen videolar listesinde 6. sırada yer alıyor. Listenin ilk iki sırasındaysa BTS'in Butter ve Dynamite şarkıları bulunuyor. Öte yandan Boy with Luv ve Life Goes On parçaları da grubun listede yer alan şarkıları arasında.
Butter, yayımlandığı ilk gün 108,2 milyon kullanıcı tarafından görüntülenmişti. Dynamite ise 100 milyon kez tıklanmıştı.
Listenin geri kalanındaysa Blackpink ve Taylor Swift gibi isimler yer alıyor.
Permisson To Dance şarkısı Sheeran'ın yanı sıra Steve Mac, Johnny McDaid ve Jenna Andrews gibi isimlerim imzasını taşıyor. Parçanın prodüksiyonunuysa Mac, Andrew ve Stephen Kirk üstlenmişti.
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