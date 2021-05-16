Gürer: “Her 4 işsiz gençten 1'i üniversite mezunu”

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:18

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, ülkemizde artış gösteren genç işsizlik oranı ve üniversite mezunlarının iş bulamama sorununa dikkat çekti.

TÜİK’in Mart 2021 verilerine göre işsizlik oranının bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalarak 13.1’e gerilediğinin belirtildiği veriler TÜİK’ten başka kimseye inandırıcı gelmiyor diyen Gürer, resmi rakamlara göre işsiz sayısının 4 milyon 236 bin olarak hesaplandığını oysa geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonu bulduğunu söyledi.

TÜİK’in verilerinin sokaktaki işsizlikle örtüşmediğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde neredeyse her evde birden çok işsiz var" dedi. Üniversite mezunu işsizlerin sayısının 2 milyondan az olmadığının bilindiğini belirten Gürer, “Ülkemizde gençlerin yüzde 25’i işsiz. İşsiz gençlerin de 4’te 1’i üniversite mezunu” diye belirtti.

DOKTORALI İŞSİZLER

İŞKUR’in istatistiklerine göre ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup İŞKUR’dan iş bekleyen üniversite mezunu sayısın 766 bin 674 olarak belirtildiğini, iş arama umudunu yitirenlerin bu listede yer almadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yine resmi verilere göre İŞKUR’ a kayıtlı işsizlerin; 767’si doktora mezunu işsizlerden oluşmaktadır. Kayıtlı işsizlerin 417 bin 890’ı lisans mezunu, 17 bin 688’i yüksek lisans mezunu ve 330 bin 331 ‘i ise ön lisans mezunudur. Bu veriler dahi diplomalı işsizliğin boyutları açısından önemlidir. İş bulma umudunu yitirenlerle bu rakam 2 milyonu bulmuştur” dedi.

İŞ BULMA UMUDUNU KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİLER

Resmi verilerde, iş bulma umudunu kaybettiği için İŞKUR’a bile müracaat etmeyen üniversite mezunlarının yer almadığına dikkat çeken Gürer, “Ne yazık ki ülkemizde yüzbinlerce üniversite mezunu, İŞKUR kapılarında asgari ücretli bile olsa iş bulabilmek umuduyla bekliyor. Ancak aylarca, hatta yıllarca beklemelerine rağmen iş bulamayan çok sayıda üniversite mezunu var” diye belirtti.

MEZUN ÇOK İSTİHDAM YOK

Üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olanların kamudaki istihdamının, mezun oranına göre çok düşük seviyede kaldığına da dikkat çeken CHP'li Gürer, “Yılda 1000 kişi mezun veren bazı bölümlerin kamudaki istihdamı 10’u bile bulmuyor. Bazı bölümlerden kamuya birkaç yılda 5-10 kişi alınıyor, bazı bölümlerden mezun olanlar hiç alınmıyor. Bu bölümlerde yıllık istihdam oranı yüzde 1’ler seviyesinde kaldığı için her yıl bu bölümlerden mezun olup işsizler ordusuna dahil olanların sayısı çığ gibi büyüyor” şeklinde konuştu.

DİPLOMALI TEMİZLİKÇİLER

Resmi kurumlarda iş istihdamı sağlanamayan üniversite mezunu gençlerin, özel sektörde temizlik işine bile razı olduğuna dikkat çeken Gürer, “Çok sayıda ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, mimar ve farklı branşlarda mühendisler işsiz geziyor. Atanmayan öğretmen, sağlıkçı gibi yüksek öğrenim görenlerle işsiz üniversite mezunu sayısı artıyor” dedi.

ÖZELLEŞTİRMELER İŞSİZLİĞİ ARTIRDI

AKP iktidarları döneminde işsizlik sorunlarının zirve yaptığına da vurgu yapan Gürer, “Cumhuriyetimizin kazanımları bir bir satıldı ya da özelleştirildi. Çok sayıda kamu kurumu son 18 yılda elden çıkarıldı. Bu kurumlarda çalışan yüzbinlerce insan işsiz kaldı. Yeni iş alanları oluşmadı. Pandemi de çok sayıda iş yeri kapandı, sorunlar arttı” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik sorunun çözümüne yönelik tutarlı politikaların hayata geçirilmesi, özellikle üniversitelerden mezun olan gençlerimizin iş bulmalarının kolaylaştırılmasını sağlayacak düzenlemelerin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.