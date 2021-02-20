Gürültü ihbarına giden iki polise bıçaklı saldırı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir evden gelen yüksek gürültü şikayeti üzerine adrese giden 2 polis memuru, evde bulunan 2 kişiden 1'inin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Bir evde gürültü yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Evde bulunan kişileri uyarmak için kapıyı çalan polis, içerideki 2 kişiye cezai işlem uygulamak istedi. Bu sırada evde bulunan kişilerden biri polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda bir polis memuru çenesinden bir polis memuru da kasığından yaralanırken şüphelilerden biri de sırtından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memurları yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından isimleri öğrenilemeyen kişilerden biri evde, diğeri ise apartman boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu
Video Haberler
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu