Güvenç Dağüstün'e saldıranlar serbest

01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:45

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldıran kişiler serbest bırakıldı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dağüstün, "Benim yediğim yumruk önemli değil de bu korku iklimini bu sefer de benim üzerimden beslemek istemelerine faydam olduğu için üzülüyorum. Kısa sürede failleri bulan emniyet güçlerine teşekkür ederim" dedi.

Dağüstün'ün paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Güvenç Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saldırganların tutuklanmalarını beklemiyorum. Zira suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı 1 yıl. Kasten yaralama suçu nefret ve ayrımcılık saikiyle işlendiğinde nitelikli hal olup cezada arttırım almalı. Bu konuda kanuni düzenleme lazım." demişti.