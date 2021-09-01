Güvenç Dağüstün'e saldıranlar serbest
Saldırıya uğrayan Güvenç Dağüstün açıklamalarda bulundu. Dağüstün, saldırganların serbest bırakıldığını belirtti.
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldıran kişiler serbest bırakıldı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dağüstün, "Benim yediğim yumruk önemli değil de bu korku iklimini bu sefer de benim üzerimden beslemek istemelerine faydam olduğu için üzülüyorum. Kısa sürede failleri bulan emniyet güçlerine teşekkür ederim" dedi.
Dağüstün'ün paylaşımı şöyle:
Açıklama pic.twitter.com/dE0d78VrKD— Güvenç Dağüstün (@guvencdagustun) September 1, 2021
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Güvenç Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saldırganların tutuklanmalarını beklemiyorum. Zira suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı 1 yıl. Kasten yaralama suçu nefret ve ayrımcılık saikiyle işlendiğinde nitelikli hal olup cezada arttırım almalı. Bu konuda kanuni düzenleme lazım." demişti.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Türk müziğinin acı kaybı
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı