Guy Ritchie, 'Five Eyes' filminin Türkiye çekimlerinden video paylaştı

02 Şubat 2021 Salı, 16:02

Yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı yeni filmi "Five Eyes"ın çekimleri başladı.

Sosyal medya hesabında setten kısa bir video paylaşan Ritchie "İkinci hafta. Türkiye. Sette bazı eski ve yeni arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Guy Ritchie, yeni filmini #UntitledGuyRitchieFilm olarak etiketledi.

Şimdilik bilinen adıyla "Five Eyes", dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor.

Senaryosunu Ivan Atkinson ve Marn Davies'in kalema aldığı film çekimlerine Jason Statham, Aubrey Plaza, Bugzy Malone ve Cary Elwes'in katılımıyla birlikte başlandı.

Çekimler için ayrıca Katar'a da gidilecek.