Guy Ritchie, 'Five Eyes' filminin Türkiye çekimlerinden video paylaştı

Yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı yeni filmi "Five Eyes"ın çekimleri başladı.

Sosyal medya hesabında setten kısa bir video paylaşan Ritchie "İkinci hafta. Türkiye. Sette bazı eski ve yeni arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Week two. Turkey. Some old friends and some new on set. #UntitledGuyRitchieFilm @TheBugzyMalone @evilhag @Cary_Elwes pic.twitter.com/8IKFT7Om4o