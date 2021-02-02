Habertürk yazarı Fatih Altaylı: " 'İlk yüze sokacağım' dedi, üniversiteye polisi soktu"
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör AKP'li Melih Bulu'nun, "Üniversiteyi ilk yüze sokacağım" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Altaylı, " 'Bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım' diye geldiği kampüse, 'Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan' adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır" dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, günlerdir süren ve sık sık öğrencilerin gözaltına alındı Boğaziçi protestolarına yönelik bir yazı kaleme aldı. AKP'li Melih Bulu'nun sözlerine değinen Altaylı, " Atama rektör bu işten kazançlı çıkmaz" dedi.
Medya gücü ile kamuoyunda haksız hale getirileceğini yazan Altaylı, "En zorlu dönemlerde bile kendi içindeki, öğrenciler arasındaki fikir barışını bozmamış üniversite Türkiye’nin geri kalanına benzetilir" yorumunda bulundu.
Melih Bulu'nun, "Üniversiteyi ilk yüze sokacağım" şeklindeki sözlerini hatırlatan Altaylı, Melih Bulu isimli “atama rektör” bu işten kazançlı çıkmaz. Üniversitenin tarihine bu lekeyle geçer. 'Bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım' diye geldiği kampüse, 'Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan' adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır" dedi.
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