Habertürk yazarı Sarıkaya: Çocuk yaşta evliliğe af bu dönem Meclis gündemine gelebilir

18 Haziran 2020 Perşembe, 11:35

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Erdoğan-Behçeli görüşmesinin ardından edindiği kulis bilgilerini kaleme aldı.



Sarıkaya kamuoyunda "Çocuk istismarına af düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin önümüzdeki günlerde tekrar TBMM gündemine gelebileceğini yazdı.

Sarıkaya'nın ilgili yazısı şöyle:

"Bununla birlikte görüşme sonrasında TBMM kulisine çalışma gündemine ilişkin bazı verilerin yansıması da dikkat çekti.

MHP dahil bütün partilerde 15 Temmuz sonrasında tatile girileceği beklentisi varken dün AK Parti grubuna yansıyan haberlere bakılırsa Genel Kurul’un Ağustos başına kadar çalıştırılması hedefleniyor.

Zaten TBMM gündeminde şu an Rekabet Yasası, tarıma destek ile ilgili düzenleme ve üçüncü yargı paketi bulunuyor.

Bu paketlerin çıkmasının hemen ardından ikinci bir paketin Meclis’e geleceği bilgisi kulislere yayıldı.

Aktarılanlara bakılırsa AK Parti, Barolar Yasası olarak isimlendirilen kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine ilişkin düzenlemeyi de bu dönem getirmekte kararlı.

Nispi temsil sisteminden vazgeçen AK Parti, çoklu baro uygulamasına geçilmesi konusunda ısrarlı.

Bunun yanı sıra salgın nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla gündeme gelmeyen küçük yaşta evlenenlere ilişkin af düzenlemesinin de bu kapsamda ele alınması bekleniyor.

Düzenlemede daha önce kadın ile erkek arasında belirli bir yaş farkı konulmuştu ancak son düzenlemede bu fark kaldırılıp Medeni Kanun’da ne emrediyorsa ona uyulmasına karar verilmişti.

Muhalefet parti liderlerinin tepkisini çeken düzenleme, dikkat çeken bir şekilde her partiden bir grup milletvekilinin desteğini görüyor.

Buna da “Evliliklerinin üzerinden 10 yıl geçmiş ilk çocuk olunca erkek cezaevine girmiş ama sonraki üç çocuğu cezaevindeki pembe oda buluşmaları sırasında yapmışlar” gerekçesini getiriyor.

Buna bir de Milli Savunma ile ilgili bazı düzenlemeler de eklendiğinde CHP’nin sert muhalefeti sürmesi halinde, bu denli fazla paketi bir çırpıda bırakın Temmuz sonunu, Eylül’e kadar tamamlamak olası değil."

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda tepkilere neden olan benzer bir düzenleme önergesi, 2016’da Meclis Başkanlığı'na verilmişti. Önerge AKP'li milletvekilleri tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği “çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddenin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi sırasında verilmişti. Önerge, kanuna cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir madde eklenmesi hakkındaydı.

17 Kasım 2016’da sunulan önerge kabul edilmiş, ancak kamuoyunun yoğun tepkileri sonucu komisyona geri çekilmiş ve tasarıdan çıkarılmıştı. Teklif ilgili önerge metninin çıkarılmasının ardından yasalaşmıştı.



