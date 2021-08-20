Hadi Özışık'tan Süleyman Özışık açıklaması: Mesleğini bıraktı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları sonrası gündeme gelen isimlerden Süleyman Özışık'ın 'mesleği' bıraktığı açıklandı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları sonrası ülke gündeminde üst sıralara çıkan Özışık kardeşlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İnternethaber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın nerede olduğuna dair açıklama yaptı.
Hadi Özışık, Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Süleyman Özışık’ın mesleğini bıraktığını açıkladı.
Hadi Özışık, kardeşine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?'... Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim" dedi.
Özışık, sözlerine şöyle devam etti:
"Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi."
"SOL CENAHTAKİ KESİMİN BANA SALDIRI SEBEBİ BU"
Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:
İlgili Haberler
- Süleyman Özışık'tan AKP'yi karıştıracak açıklamalar: Cora'yı hedef aldı
- Davutoğlu'ndan, Özışık’ın açıklamalarına paralel yapı çıkışı
- Özışık'ın sözlerinin ardından KESK'ten suç duyurusu: "İktidar suçüstü yakalandı!"
- Süleyman Özışık'ın OHAL Komisyonuna talimatları TBMM gündemine taşındı: "Özışık hangi sıfatla delil mahiyetinde bilgiler iletmiştir?"
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi