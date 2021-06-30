İstismarı sosyal medyada ifşa etti: Oyuncu Seray Kaya kimdir?

30 Haziran 2021 Çarşamba, 12:34

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen 'Elmalı davası' Türkiye'nin gündeminde. Dava kapsamında tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor.



Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili birçok ünlü isim de #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yaptı. Olaya ilişkin olarak, çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ardından, oyuncu Seray Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.

İstismarı ifşa eden Kaya, bu açıklamasının ardından cesaretiyle takdir toplarken; sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi gördü. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı.

İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı.

2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterine hayat verdi. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı.

Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı.

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019'da yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, 28. doğum gününden bir gün önce babasının ölümünü Instagram üzerinden duyurdu.