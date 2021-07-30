Haftalarca fark etmedi: 330 milyon liralık piyango biletini cüzdanında taşıdı
Almanya'da bir kişi, haftalarca farkına varmadan cüzdanında 32,8 milyon Avro’luk (yaklaşık 330 milyon TL) ikramiye kazanan bileti taşıdı.
Lotto Bayern şirketinin açıklamasına göre 45 yaşındaki
kadın, 9 Temmuz'da yapılan çekiliş için aldığı biletteki 6 hanede tüm
numaraları doğru tahmin ederek ikramiyeyi kazandı. Buna ek olarak biletteki üç
süper numarayı da tutturdu.
Fakat kimliği açıklanmayan kadın, çekiliş sonucundan
habersiz şekilde bileti cüzdanında haftalarca taşıdı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, talihli kişi
şaşkınlığını, "Cüzdanımda 33 milyon Avro’yu haftalarca fark etmeden nasıl
taşıdığımı düşündükçe hâlâ başım dönüyor" diyerek ifade etti.
Tek çocuk annesi kadın, Lotto 6 aus 49 adlı piyangonun 2,40
Avro (yaklaşık 25 TL) değerindeki biletinde yer alan numaraları rastgele
seçtiğini, bileti doldururken de bir daha şans oyunu oynamayı düşünmediğini
belirtti.
Kazandığı ikramiye için "Eşime, kızıma ve bana yeter de
artar" diyen kadın, eline geçen parayla daha sağlıklı yaşamak için hayat
koşullarını değiştireceğini ve çevreyle ilişkili projelere katkıda bulunmak
istediğini söyledi.
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