Haftalarca fark etmedi: 330 milyon liralık piyango biletini cüzdanında taşıdı

30 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

Lotto Bayern şirketinin açıklamasına göre 45 yaşındaki kadın, 9 Temmuz'da yapılan çekiliş için aldığı biletteki 6 hanede tüm numaraları doğru tahmin ederek ikramiyeyi kazandı. Buna ek olarak biletteki üç süper numarayı da tutturdu.

Fakat kimliği açıklanmayan kadın, çekiliş sonucundan habersiz şekilde bileti cüzdanında haftalarca taşıdı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, talihli kişi şaşkınlığını, "Cüzdanımda 33 milyon Avro’yu haftalarca fark etmeden nasıl taşıdığımı düşündükçe hâlâ başım dönüyor" diyerek ifade etti.

Tek çocuk annesi kadın, Lotto 6 aus 49 adlı piyangonun 2,40 Avro (yaklaşık 25 TL) değerindeki biletinde yer alan numaraları rastgele seçtiğini, bileti doldururken de bir daha şans oyunu oynamayı düşünmediğini belirtti.

Kazandığı ikramiye için "Eşime, kızıma ve bana yeter de artar" diyen kadın, eline geçen parayla daha sağlıklı yaşamak için hayat koşullarını değiştireceğini ve çevreyle ilişkili projelere katkıda bulunmak istediğini söyledi.