Hafter’in sağ kolu da, Hafter'i bıraktı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından Hafter'e bir darbe de sağ kolu Tümgeneral İdris Madi'den geldi. Madi, "Hafter'e verdiğim desteği ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarımı UMH çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) son günlerde Libya’nın doğusundaki kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bir darbe de sağ kolu olarak bilinen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu komutanı Tümgeneral İdris Madi’den geldi.
‘UMH ALTINDA BİRLEŞİN’
Madi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyururken, “Hafter’e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarıma ve kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Libya’nın meşru hükümeti olan UMH çatısı altında birleşmeye davet ediyorum” dedi.
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