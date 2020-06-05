Libya ordusu Hafter'in batıdaki son kalesi Tarhuna'yı ele geçirdi

05 Haziran 2020 Cuma, 13:42

Ulusal Mutabakat Hükümeti/Libya Ordusu askeri sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hafter'in Trablus yakınlarındaki son kalesi olan Tarhuna'nın kontrol altına alındığını söyledi.

Rusya, BAE ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e bağlı güçler halen ülkenin doğusu ve güneyinde önemli bir alanı kontrol ediyor olsa da, Tarhuna'nın düşmesi savaşın seyrine etki edecek önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tarhuna bölgesi, geçen yıl Nisan ayında Hafter güçlerinin UMH tarafından kontrol edilen başkent Trablus'a karşı başlattıkları harekatın merkezi olmuştu. Bu savaş boyunca Türkiye, UMH güçlerini desteklerken Rusya, BAE ve Mısır da Hafter'e siyasi, askeri ve ekonomik destek sunmuştu.

Türkiye'nin UMH'ye desteğinin ardından Hafter alan kaybetmeye başlamış ve güçlerini geçen ay başkentten çekmeye karar vermişti. Hafter Perşembe günü, kendine bağlı birlikleri geri çekmeyi ve daha önce reddettiği ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmayı kabul ettiğini söyledi, ancak UMH Lideri Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirdikleri basın toplantısında Hafter'i muhatap olarak görmediklerinin altını çizerek harekata devam sinyali verdiler.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİ

Erdoğan açıklamasında, "... Serrac ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni iş birlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık. Bu çerçevede Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz" dedi.