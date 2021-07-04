Haiti’de uçak düştü!

04 Temmuz 2021 Pazar, 14:06

Haiti’de başkent Port-au-Prince’ın güneybatısında 6 kişiyi taşıyan özel bir uçağın düştüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Port-au-Prince’taki havalimanından Jacmel kentine gitmek için havalanan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve uçaktaki tüm yolcuların yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.