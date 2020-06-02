Hakimden CHP'li Gürsel Tekin'e hakaret
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Ali Gündeş isimli hakimin sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içeren bir paylaşımda bulunduğunu söyledi. Tekin, Gündeş'i HSK'ye şikayet etti.
Antalya'da görevli Hakim Ali Gündeş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e yönelik hakaret içeren paylaşımı kendi sayfasında paylaştı.
Gerçek Gündem'in haberine göre, Gürsel Tekin bu olayın üzerine Hakim Ali Gündeş'i HSK'ye şikayet etti.
Kişisel sosyal medya adresinden tepkisini ortaya koyan Gürsel Tekin, "Kim bu arkadaş? Antalya'da hakim. Hobileri arasında Kuruluş Osman izlemek, ritmik cimnastik ve pelikan propagandası yaymak var. Milletvekillerine hakaret ediyor. AKP yargıyı işte bu kifayetsizler eliyle çürüttü. Partizanlaştırdı, adaleti yok etti. Biz de bunu değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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