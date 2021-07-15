Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:17

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i Polisevi'nde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan polis memuru Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, savcılıkta verdiği ifadede, olay anında kendini kaybettiğini, öldürme amacıyla ateş etmediğini iddia etti.

"BEN İSTİFA EDECEĞİM VE O KIZI DA ŞİKAYET EDECEĞİM"



Hakkında "bir kadın komiseri rahatsız ettiği" gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlatan Nasuh Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikayet edeceğim" dediğini kaydetti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, Polisevinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrenince silahını alıp olay yerine geri döndüğünü söyledi.

NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM



Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı.