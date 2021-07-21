Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın şehit edilmesiyle ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildi
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı.
Hasan Cevher, Polis Memuru Nasuh Çulcu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Göreve başladığı Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında uyarı cezası ve rapor tutulan Çulcu, polis evinde yemek yiyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'e 3 el ateş ederek şehit etmişti.
Olay yerinde bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanan Çulcu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
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