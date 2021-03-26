Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde görülen Halk Bankası'nın temyiz davasında, duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi.
New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde 12 Nisan'da yapılacak duruşmada Halk Bankası avukatları, temyiz hakimleri ve New York Güney Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya koyacak.
Bankanın avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında üst mahkemeye yaptıkları itiraz kapsamında Halk Bankası'nın ABD'de yargılanamayacağını savunuyor. Savcılık ise bankanın ABD'de yargılanabileceği görüşünü öne sürüyor.
12 Nisan'daki temyiz duruşmasından sonraki bir tarihte mahkeme yargıçları bu itirazı ve savcıların argümanlarını değerlendirip bankanın ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.
BANKA HAKLI BULUNURSA DAVA SÜRECİ DURACAK
New York İkinci Bölge Mahkemesi'nin Halk Bankası'nı haklı bulması durumunda bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki dava süreci duracak. Temyiz mahkemesinin banka aleyhinde karar vermesi durumunda ise federal mahkemedeki dava süreci kaldığı yerden devam edecek.
Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti.
Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurmuştu.
Temyiz mahkemesi bankanın söz konusu yasa kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetmişti.
Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.
Video Haberler
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta yeni dönem
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- AYM'den 'Gezi Parkı' kararı
- Asıl şimdi başlıyor
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- Yüzlerce milyonluk para ağı ortaya çıkmıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması