Halk Ekmek büfe artışını engelleyen AKP Grubu üyesinden bir garip savunma

10 Aralık 2020 Perşembe, 17:40

Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşması, büfe sayısının artırılmasını önleyen İBB AKP Grubunu'nu da rahatsız etti. Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırmayı amaçlayan teklifin, mart ayında Belediye Meclisi’nde engellenmesinin mimarı olan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li avukat Muhammet Kaynar, ilk önce bir gazeteye şu açıklamayı yaptı:

“Koalisyon bileşenleri var biliyorsunuz. Tanımlı olan ve tanımlı olmayan. Arada bir ‘Bizim oylarımızla seçildiniz. Bizim oylarımızla o koltukta oturuyorsunuz’ diye ifadelerde bulunanlar var. HDP’nin sözcüleri bunu açık açık söylüyorlar. Biz yani meclisin yetkisinin bu amaçla kullanılması tehlikesine müsaade edemeyiz.”

Kaynar daha sonra paylaştığı bir tweette ise “Meclis, Halk Ekmek büfesi açılmasına hayır demedi sadece meclise ait olan yetkinin sınırsız bir şekilde belediye başkanına devredilmesi talebine hayır dedi” ifadesini kullandı.

CHP’li Hukuk Komisyonu üyesi avukat Ülkü Sakalar, teklifin komisyona 10 Eylül 2019 tarihinde geldiğini, İBB Meclisi’nde ve komisyonda çoğunluğu elinde bulunduran AKP'lilerin teklifle ilgili raporu, 6 ay geciktirerek, 12 Mart 2020 tarihinde Meclis gündemine getirdiğini söyledi. Avukat Sakalar, AKP'lilerin teklifi yeni büfe açılmasını engelleyecek şekilde değiştirerek getirdiğini belirterek, var olan büfelerin çalışmasını engellememek için bu teklife de evet dediklerini savundu.

"HALK EKMEK BÜFELERİNDE ADALETSİZ DAĞILIM"

AKP'yi zor durumda bırakan Halk Ekmek büfeleri mercek altına alındı. 1971 yılında, dönemin belediye başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan İstanbul Halk Ekmek, İstanbul’un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılıyor. Günlük bir milyon 800 ekmek üretme kapasitesine sahip Halk Ekmek’in İstanbul genelinde 534 satış büfesi bulunuyor. Halk Ekmek ürünleri ayrıca, market, bakkal, satış noktası gibi yerlerde de satılıyor. En çok Halk Ekmek büfesi Küçükçekmece’de bulunuyor. Küçükçekmece 51 büfe ile birinci, Ümraniye 34 büfe ile ikinci, 30 büfe ile Gaziosmanpaşa üçüncü sırada.

Nüfusa göre büfe başına düşen kişi sayısı bakımından yapılan sıralamada ise Sultanbeyli en fakir ilçe. İlçede 3 tane Halk Ekmek büfesi bulunuyor. 112 bin kişiye bir büfe düşüyor. İkinci en fakir ilçe ise Avcılar. Avcılar’da toplam 5 büfe bulunuyor. Bu ilçede büfe başına 89 bin 776 kişi düşüyor. Üçüncü en fakir ilçe ise Güngören geliyor. Büfe başına 72 bin 360 kişinin düştüğü Güngören’de 4 büfe bulunuyor. (İlçe merkezine fazla uzak olması nedeniyle Silivri sıralamaya dahil edilmemiştir).

ORTALAMANIN ÜSTÜNDE KALAN İLÇELER

İstanbul’un resmi olarak kabul edilen nüfusuna göre, ortalama bir Halk Ekmek büfesi başına 29 bin 62 kişi düşüyor. En fakir olarak sayılanlar dışında, İstanbul ortalamasının üzerinde kalan ilçelerden bazıları da şöyle:

Bakırköy(3 büfe), Arnavutköy(4 büfe), Beşiktaş(4 büfe), Tuzla(5 büfe), Büyükçekmece(5 büfe), Beyoğlu(7 büfe) Şişli(7 büfe), Çekmeköy(7 büfe), Maltepe(9 büfe), Kağıthane(9 büfe), Zeytinburnu(10 büfe), Sancaktepe(11 büfe).

Bazı ilçelerde ise Halk Ekmek büfe sayısı fazla gözükmesine karşın nüfusla karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde kalıyor. O ilçelerden bazıları ise şöyle:

Esenyurt’ta 20 büfe bulunmasına karşın büfe başına 47 bin 728 kişi düşüyor. Bağcılar’da 15 büfe bulunuyor ve büfe başına 49 bin 675 kişi, Kadıköy’de 15 büfe bulunuyor ve büfe başına 32 bin 180 kişi düşüyor.

Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde Halk Ekmek büfe sayısı az olmakla birlikte, buralarda bulunan çok sayıda market zinciri halk ekmek ürünü satıyor.