Halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde otobüs durağına gitmek için karşıya geçmeye çalışan kadına halk otobüsü çarptı. Zeynep M. ambulansın gelmesini düştüğü yerde gözyaşlarıyla bekledi.
Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'ında Sıhhiye Köprüsü altındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Subayevleri ve Kırkkonaklar mahalleleri arasında sefer yapan 114- 415 hat numaralı Berkan S. yönetimindeki 06 EJN 97 plakalı özel halk otobüsü, yolcu alıp harekete geçtiği sırada, otobüs yoluna çıkan Zeynep M.'ye çarptı.
Zeynep M., düştüğü yerde acıyla gözyaşı döktü. Duraklarda bekleyen diğer yolcular, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadının başında bekledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Zeynep M., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynep M.'nin yarasının ağır olmadığı belirlendi.
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