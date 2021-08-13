Haluk Levent'ten sel felaketi paylaşımı: 'Şu kadarını söyleyeyim, durum ciddi...'

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:20

Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. AFAD, Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel felaketinin en ağır görüldüğü Kastamonu Bozkurt’ta, yüzün üzerinde kayıptan bahsedilirken resmi makamlar, konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

Kastamonu, Bartın, Sinop’ta 11 Ağustos itibariyle etkili olan kuvvetli sağanak felakete yol açtı. Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Kentte iki kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketine tepkiler sürerken, ünlü isimler de yaşananlara karşı sessiz kalmıyor. Son olarak olaylara ilişkin bir paylaşım da AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi.

"ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM, DURUM CİDDİ..."

Ünlü sanatçı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AHBAP ekiplerinin Kastamonu ve Bozkurt’ta olduğunu belirtti. Levent ayrıca 50 kişilik başka bir ekibi de Sinop’a yönlendirdiklerini aktardı.

Genel ihtiyaç listesi oluşturduklarını belirten Haluk Levent, "Şu kadarını söyleyeyim. Durum ciddi. Özellikle Bozkurt’ta" ifadelerini kullandı.

Levent'in paylaşımı şu şekilde: