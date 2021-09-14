Haluk Levent hayatının en bilinçsiz yardımını açıkladı
Haluk Levent bir hayranının 99 depreminde yaptığı çadır yardımını hatırlatması üzerine "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.
Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.
abi baksana şuna @haluklevent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuşsun ama o zamanlar taş gibiymişsin.. tam ''instası var mı bu çıtırın?'' denilecek cinsten ?? pic.twitter.com/wJ2bwfv6g6— Fırat (@KpcFrt) September 14, 2021
"PİŞMANIM"
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en biilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.
Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı.
Levent'in paylaşımı şu şekilde:
Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı.— Haluk Levent (@haluklevent) September 14, 2021
Görüntüleri gördükçe içim gidiyor.
Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık.
Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu.
Keşke konteyner alsaydık.
Tecrübesiydik. https://t.co/AJz8s3uqjg
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