Haluk Levent, SMA'lı çocuklar için destek istedi: '82 milyon dolar yatması lazım'
Kurduğu AHBAP derneği ile 10 binlerce kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, bu sefer SMA’lı çocuklar için destek istedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Levent, "82 milyon dolar yatması lazım. Onun ömür boyu kölesi olayım. Ömür boyu ona çalışayım" dedi.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sefer SMA’lı çocuklar için destek istedi.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Haluk Levent, hastalığı atlattıktan sonra ara verdiği konserlere geri dönerek Kuruçeşme’de sahne aldı.
SMA’LI ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK İSTEDİ
Haluk Levent, son alarak Twitter hesabından paylaşım yaparak destek istedi.
Ünlü sanatçı, paylaşımında, “Her gün SMA’lı çocukları paylaşıyoruz. Ve her akşam İnstagram’dan canlı yayınlara katılıyorum. Bir uçağa 78 çocuğumuzu bindirip Dubai’ye tedaviye götürmek istiyorum. 82 milyon dolar yatması lazım. Onun ömür boyu kölesi olayım. Ömür boyu ona çalışayım” ifadelerini kullandı.
"GÖZLER ÖNÜNDE ERİYORLAR"
Levent, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü her gün anneler çocuklarının ölümünü bekliyorlar. Gözlerinin önünde eriyor bu çocuklar. Bazıları kilo almasın diye çocukları aç yatırıyor ve bebek ağlıyor da ağlıyor. Az önce Instagram canlı yayınında yaşadık bunu. Parçalandık! Lütfen 82 milyon doları olan birini bulalım."
Haluk Levent’in paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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