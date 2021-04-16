Haluk Levent, İbrahim Kalın'ın türküsünü düzenleyen Erkan Oğur'a gelen tepkiler hakkında konuştu

16 Nisan 2021 Cuma, 06:22

Sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünün düzenlemesini yapan Erkan Oğur'a yönelik tepkileri değerlendirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yayınlanan Nevşin Mengü Soruyor programında konuşan Haluk Levent, “Sanatçıyı insanlar eleştirir, yaptığı işin doğru ya da yanlış olduğunu eleştirir. Yoğun bir eleştiridir, hatta linç deriz buna. Ama ben linç olduğuna katılmıyorum. Bende de oluyor. Aslında linç kelimesini çok değersizleştiriyoruz” dedi.

“Linç nedir? Linç Ali İsmail Korkmaz'dır, Madımak'tır. Linç Çorum'dur” diyen Levent, “Linç Suriye'de hangi kesimden olursa olsun insanların paramparça olmasıdır. Srebrenitsa'dır linç. O linçi ben gördüm, tüylerim diken diken oldu. Biz linçi aslında değersizleştiriyoruz. Bu linç değil ya. Bu dinleyicinin, sanatçısı hakkında ben artık seni dinlemem demesi. Bana da diyorlar” ifadelerini kullandı.İbrahim Kalın'ın teklifinin kendisine gelseydi ne yapacağı sorulan Haluk Levent, “Sadece İbrahim Kalın değil, sevgili büyükşehir belediye başkanımız Ekrem Bey de olsaydı, ben AHBAP Derneği başkanıyım. AHBAP başkanı olduğum için politik imalar yapılabileceğini düşünerek bunu ikisine de söylerdim. Ama AHBAP başkanı olmasaydım ne diyeceğimi görürlerdi” yanıtını verdi.