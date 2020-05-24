Haluk Levent'ten 'Erdoğan'ın rakibi anketi' tepkisi
Sanatçı Haluk Levent, Twitter'da bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisinin de yer almasına tepki gösterdi
"Yüz kez yazdım, yine yazıyorum. Beni ve Ahbap’ları politikleştirmeyin lütfen. Bu tip anketlere beni koymayın" diyen Levent, "Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil" dedi.
"Mevcut siyasi partilerin birine girsem milletvekili olsam, genel başkanın dediklerinin dışına çıkmaktan partiden hemen atarlar beni" diyen Levent, "Hayallerimi yaşıyorum zaten ve mutluyum. Ne yapayım siyaseti?" ifadelerini kullandı.
Twitter'da bir hesap, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası erken seçimde hangi aday daha etkili olur? Tayyip Beyin karşısına çıkarabilecek en güçlü aday kimdir? Diğer diyenler aklına gelen birisi varsa yazsın" diyerek bir anket açtı. Söz konusu hesap anketteki seçeneklere, "Ali Babacan, Muharrem İnce ve Haluk Levent'in ismini yazdı. Levent söz konusu ankete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Levent'in paylaşımı şöyle:
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