Haluk Levent'ten futbolculara teşekkür

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:46

Sanatçı ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, doğum gününde derneğe bağışta bulunan Altay Bayındır ile Burak Yılmaz, Umut Nayir, Sinan Gümüş ve Nazım Sangare'ye teşekkürde bulundu.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, doğum gününde ihtiyaç sahibi aileler için AHBAP Derneği'ne ramazan paketi hediyesinde bulunmuş ve futbolcu arkadaşlarını da derneğe destek olmaya davet etmişti.

Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıda şu mesajı gönderdi:

"Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, doğum günü kutlamasında "AHBAP’a destek" mesajı atmıştı. Altay’la birlikte onun çağrısına karşılık veren Burak Yılmaz, Umut Nayir, Sinan Gümüş ve Nazım Sangare kardeşlerime Ahbap kolileri desteği için teşekkür ediyoruz! Cansınız."