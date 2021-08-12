Haluk Levent'ten sel bölgelerine destek: Bizler de ucundan tutalım
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin sel bölgelerine gideceğini duyurdu.
Dün sağanak yağış nedeniyle Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun’da sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehre döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok yurttaş mahsur kaldı.
AFAD, Kastamonu'da sele kapılan 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.
"UCUNDAN TUTALIM"
AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından sel bölgelerine AHBAP'ın da gideceğini duyurdu.
Levent yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizle görüştük. Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor. Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz. Geçmiş olsun Kastamonu! Geçmiş olsun Sinop!" ifadelerini kullandı.
Ekiplerimizle görüştük.— Haluk Levent (@haluklevent) August 11, 2021
Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor.
Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz.
Geçmiş olsun #Kastamonu!
Geçmiş olsun #Sinop! pic.twitter.com/xAtCHUQoV9
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