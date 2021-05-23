Sedat Peker, Erdal Kayapınar'ın FETÖ soruşturması belgesini paylaştı

23 Mayıs 2021 Pazar, 19:18

Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker, 7. videosunda , "Erdal Kayapınar, Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış, o nasıl kapandı" diye sormuştu.

Peker, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Senin Ankara'da bir akraban var ya Sadık Soylu. Bir iş merkezi var Next Level Ankara'da. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada, bütün iş adamları burada. Murat Kurum bakan, o mu yönetiyor, Sadık Bey mi?

Bir de bir aram var Erdal Kayapınar, Çevre Bakanlığı'ndan genel müdür. Bu adamla ilgili FETÖ soruşturması nasıl kapandı, soruşturman kapandı, genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Halletiniz ya, şimdi kat kat imarlar çıkıyorsunuz, adam ya FETÖ'cüyse. Lan devleti yok ettiniz, artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Sizin iletişimle ilgili uzmanlarınız kim, maaş vermeyin. Devleti düşürdüğün duruma bak ya.

Sayın savcılar siz delil mi istiyorsunuz, kameralar var, devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi. Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada, bir yazı yazacaksınız HTS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın yanına geliyor, telefonunu arıyor. Ben iddia ediyorum Murat Kurum'u o o kadar aramıyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda."

"SAYIN SAVCILAR, BAŞKA DELİLE İHTİYACINIZ VAR MI?"

Peker, Twitter hesabı üzerinden soruşturmanın belgesini paylaşarak, "Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın Sadık Soylu tarafından kapattırılarak (kendisine köle hale gelmesini sağladığı) fetö soruşturma evrakı. “Sayın savcılar, başka delile ihtiyacınız var mı?”" ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü yavuz erdal kayapınarın sadık soylu tarafından kapattırılarak (kendisine köle hale gelmesini sağladığı) fetö soruşturma evrakı. “Sayın savcılar, başka delile ihtiyacınız var mı?” pic.twitter.com/MwdX0JXE8a — Sedat Peker (@sedat_peker) May 23, 2021

İşte o belge: