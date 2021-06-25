Hande Ataizi kendisi diye paylaştı: Sosyal medyanın diline düştü

25 Haziran 2021 Cuma, 17:20

Oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan palmiye emojileriyle bir tatil pozu paylaştı. Fakat Ataizi'nin paylaştığı pozun, kısa süre içinde kendisine ait olmadığı fark edildi.

Ataizi'nin paylaşımının Kendall Jenner’a ait olduğu anlaşıldı.

Gönderinin Ataizi'ye ait olmadığı anlayan sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Ataizi, eleştirilerin ardından küçük bir açıklama yaptı.

"ÇOK AKILLI ARKADAŞLARA BİR AÇIKLAMA"

Ünlü oyuncu, yorumlara ithafen şu ifadeleri kullandı: