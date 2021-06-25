Hande Ataizi kendisi diye paylaştı: Sosyal medyanın diline düştü
Sosyal medyadan palmiye emojileriyle bir tatil pozu paylaşan Hande Ataizi sosyal medyanın diline düştü. Kısa bir süre sonra, Ataizi'nin paylaştığı fotoğrafın Kendall Jenner’a ait olduğu öğrenildi.
Oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan palmiye emojileriyle bir tatil pozu paylaştı. Fakat Ataizi'nin paylaştığı pozun, kısa süre içinde kendisine ait olmadığı fark edildi.
Ataizi'nin paylaşımının Kendall Jenner’a ait olduğu anlaşıldı.
Gönderinin Ataizi'ye ait olmadığı anlayan sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Ataizi, eleştirilerin ardından küçük bir açıklama yaptı.
"ÇOK AKILLI ARKADAŞLARA BİR AÇIKLAMA"
Ünlü oyuncu, yorumlara ithafen şu ifadeleri kullandı:
Video Haberler
- Minikler talep etti, Kılıçdaroğlu hemen talimat verdi
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?
- 'Hepiniz çobansınız sürünüzden mesulsünüz'
- Güneş'ten Belözoğlu'na teklif
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- İşte 2021 AKP Türkiye'si! Görüntüler bugün çekildi