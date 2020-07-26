Hangi gazete yayın hayatına son verdi?
Almanya‘da son yıllarda hayata geçirilen Türkçe gazetecilik projelerinden taz.gazete‘nin yayın hayatına son verildi.
Türkiye‘de ve yurt dışında yaşayan çok sayıda gazetecinin katkı verdiği projenin veda yazısında ‚"taz.gazete sona eriyor. Ama basın özgürlüğü ve demokrasi için mücadele devam ediyor“ denildi.
Almanya‘nın saygın gazetelerinden TAZ‘ın (Tageszeitung) Türkiye‘de basın özgürlüğünü desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği Türkçe-Almanca yayın projesi taz.gazete sona erdi.
19 Ocak 2017‘de, Gazeteci-Yazar Hrant Dink‘in öldürülmesinin 10‘ncu yıldönümünde başlatılan taz.gazete, Türkiye‘de sansürün kaldırılması vesileyle Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz‘a denk getirildi.
Türkiye‘nin çeşitli bölgelerinde çalışan ya da serbest gazetecilerin yanı sıra diyasporada yaşayan basın mensuplarından katkılarıyla gerçekleştirilen Türkçe-Almanca internet platformunun (https://gazete.taz.de/tr) son manşeti “Sansür varken bayram yok“ başlıklı haber analizi oldu. taz.gazete’nin son sayısı dört sayfalık ek olarak (Almanca) ana gazetenin içinde yer aldı.
Kaynak: Birgün
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