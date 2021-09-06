Hapishanede gardiyan kalmayınca mahkumlar kolları sıvadı: 'Telefonlara bile ben bakıyorum'

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:36

ABD'nin New York eyaletindeki Rikers Adası Cezaevi'nde yaşanan personel sıkıntısı yüzünden bazı işleri mahkumların yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

2 Milly sahne adıyla bilinen rapçi Terrance Ferguson, NY Daily News'e yaptığı ve perşembe yayımlanan açıklamada, hapishanedeki iki bölümde 31 Ağustos saat 06.00'dan 1 Eylül öğle saatlerine kadar hiçbir gardiyanın olmadığını söyledi.

Ferguson bu yüzden, mahkemeye gidecek mahkumları başka mahkumların götürdüğünü ve video konferans görüşmelerini yine kendilerinin ayarladığını iddia etti:

"Hapishaneyi gerçekten kendi başımıza idare ediyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Telefonlara da ben cevap veriyorum."

PERSONEL EKSİKLİĞİNİ DOĞRULADILAR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yaklaşık 80 mahkumun olduğu iki bölüme dair yorum yapmayı reddeden New York Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, personel eksikliğini doğruladı.

Yetkililer temmuzda da 8 bin 500 gardiyandan 3 bin 500'ünün ya hasta olduğunu ya da tutuklularla çalışmasını engelleyen mazeretler bildirdiğini açıklamıştı. O ay içinde 2 bin 300 çalışanın da farklı zamanlarda işe gelmediği duyurulmuştu.

NY Daily News'e konuşan New York Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir kaynak da Fergoson'ın açıklamalarını doğruladı. Adı açıklanmayan yetkili bunun, diğer gardiyanların saldırıya uğramasına veya mahkumların koşullarının kötüleşmesine yol açtığını sözlerine ekledi.

Zira Rikers Adası Cezaevi'ndeki mahkum sayısı Temmuz 2019'dan bu yana iki kat arttı. Hapishanede 2018'den Aralık 2020'ye kadar hiç intihar vakası yaşanmazken o tarihten itibaren 5 mahkum intihar etti.

ABD'DE HAPİSHANEDEKİ MAHKUMLARIN ORANI DÜŞÜYOR

Öte yandan ABD’de Rikers Adası Cezaevi’nin aksine diğer hapishanelerdeki kişilerin oranı düşüyor. Ağustosta Adalet Bürosu verilerini inceleyen Pew Araştırma Merkezi, 2019 sonunda hapishanelerde 100 bin kişi başına 810 kişi olduğunu belirlemişti. Bu, toplamda 2,1 milyon kişinin hapiste olduğu anlamına geliyor. Oran ayrıca 1995’ten beri görülen en düşük seviye.