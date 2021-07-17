Harry Kane’den Tottenham’a transfer resti
Tottenham’dan ayrılmak isteyen Harry Kane’nin, yönetimin transfere izin vermemesi halinde antrenmanlara çıkmayacağı ifade edildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, geçtiğimiz sezonun son haftalarında Tottenham’dan ayrılmak istediğini belirten Harry Kane’in Manchester City’e transfer olabilmek için antrenmanlara çıkmayacağı belirtildi.
İngiltere Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final oynayan ve geçtiğimiz sezon Tottenham’la ligde 23 gol ve 14 asist kaydeden İngiliz oyuncunun Tottenham yönetiminden Manchester City’nin teklifini kabul etmesini istediği ifade edildi.
YÖNETİM TRANSFERİ İSTEMİYOR
Londra ekibinin başkanı Daniel Levy geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Harry Kane’nin takımda kalacağını açıklamıştı.
Bu yaz takımın sportif direktörü olan Daniel Paratici de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda transfer döneminde en büyük hedeflerinin Kane’i takımda tutmak olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz ay takımın başına geçen Nuno Espirito Santo da yıldız futbolcunun takımda kalacağını belirtmişti.
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