Harry Kane’den Tottenham’a transfer resti

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:23

Telegraph’ta yer alan haberde, geçtiğimiz sezonun son haftalarında Tottenham’dan ayrılmak istediğini belirten Harry Kane’in Manchester City’e transfer olabilmek için antrenmanlara çıkmayacağı belirtildi.

İngiltere Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final oynayan ve geçtiğimiz sezon Tottenham’la ligde 23 gol ve 14 asist kaydeden İngiliz oyuncunun Tottenham yönetiminden Manchester City’nin teklifini kabul etmesini istediği ifade edildi.

YÖNETİM TRANSFERİ İSTEMİYOR

Londra ekibinin başkanı Daniel Levy geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Harry Kane’nin takımda kalacağını açıklamıştı.

Bu yaz takımın sportif direktörü olan Daniel Paratici de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda transfer döneminde en büyük hedeflerinin Kane’i takımda tutmak olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz ay takımın başına geçen Nuno Espirito Santo da yıldız futbolcunun takımda kalacağını belirtmişti.



