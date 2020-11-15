Harry Potter'ın Dumbledore'una 55 bin sterlinlik dava
Harry Potter serisinin Albus Dumbledore’u olarak bilinen Sir Michael Gambon’un bir bisikletlinin ayağını ezdiği gerekçesiyle hakkında dava açıldığı belirtildi.
Mahkeme belgelerine göre 80 yaşındaki oyuncu Land Rover marka aracının Toby Clouston’ın üzerinden geçtiğinin farkına varmadı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Gambon’a 39 yaşındaki bisiklet süren Clouston'ın ciddi bir hasar almasının ardından 55 bin sterlinlik (yaklaşık 560 bin TL ) dava açıldığı aktarıldı.
Mirror'ın haberine göre Clouston, iki tonluk 4x4 aracın Nisan 2017’de West London’daki evinin önünde üzerinden geçtiğini öne sürüyor.
İddiaya göre Gambon aracını Clouston çığlık atana kadar sürmeye devam etti.
Mahkeme belgelerinde iddiaya dair şu ifadeler yer aldı:
"Sir Michael Gambon’un sürdüğü Land Rover, Clouston’ın üzerine gelerek sağ ayağının üstünden geçti. Sonucunda Clouston bacakları arasındaki bisikletiyle birlikte sol tarafa düştü. Sir Michael, Clouston onun dikkatini çekene kadar yolda ilerlemeye devam etti."
Clouston’ın halihazırda kazadan kaynaklı fiziksel zorluklar yaşadığı ifade edildi.
Dava henüz sonuçlanmış değil.
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