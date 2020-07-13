Harun Kolçak’ın yarım kalan şarkıları dinleyiciyle buluşuyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:37

Harun Kolçak’ın doğum günü olan 14 Temmuz’da çıkacak “Hatıra" albümünde sanatçının "Çeyrek Asır" albümü öncesi hazırlıklarına başladığı ancak tamamlanamayan "Deliyim" ve "Haberin Bile Yok" adlı iki yeni şarkısı da bulunuyor. Ayrıca albümde "Elimde Değil" şarkısının iki farklı versiyonu ve “Deli Et Beni” şarkısının yepyeni versiyonları da bulunuyor. Mehmethan Dişbudak ve Alper Atakan’ın aranje ettiği albümde toplamda 7 şarkı yer alıyor.





"Gir Kanıma", "Yanımda Kal", "Gitme Seviyorum" gibi her biri hit olmuş şarkılara kattığı tutkulu yorumlarla kalplerde özel bir yere sahip olan Harun Kolçak kariyeri boyunca Sezen Aksu, Zerrin Özer Aşkın Nur Yengi gibi önemli isimlerle aynı projelerde yer aldı.

2016 yılında yayınlanan “Çeyrek Asır” albümü büyük ilgi gören sanatçı 19 Temmuz 2017 yılında hayata veda etti.

