Hasat döneminde de çay ithalatına kısıtlama yok!

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Çay üretiminde dünyada beşinci sırada olan Türkiye’de çay ithalatında da artış yaşanıyor. İthalatın hasat döneminde yapılması ise çay üretiminin merkezi Rize’de üreticinin tepkisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çay ithalatında herhangi bir sınırlama olmadığını, isteyen firmaların çay ithal edebileceğini açıkladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hasat döneminde çay ithal edilmesine ilişkin bir soru önergesi verdi. Önergeye Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan itiraf gibi yanıt geldi. Aygun, 7 Haziran’da Rize’nin İkizdere ilçesi Sivrikaya mevkiinde İran’dan gelen çay yüklü TIR’ın devrildiğini ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Rize’de çay hasadı yapılan bir dönemde İran’dan gelen çayın, üreticide büyük tepki yarattığına işaret eden Aygun, “İran’dan ülkeye getirilen çayın, ‘Doğu Karadeniz’de toplanıyor’ denilerek satışa sunulacağı ve üreticinin çay fiyatının düşürüleceği yönünde endişeler oluştu” dedi. Aygun, Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’ın “Çayın İran’dan geldiği ve Adana merkezli HMK Tütün Mamulleri Şirketi’ne götürülmek üzere yola çıktığı” yönünde açıklama yaptığını da anımsattı.

FİYATI İNDİRMEYE ZORLAYACAK

Rize’de çay hasadı yapılırken ithal edilen bu çayın yerli üreticiyi düşük fiyattan çay satmaya zorlayacağı yönünde endişeler olduğunu kaydeden Aygun, Tarım Bakanı’na “Benzer gelişmelerin yaşanmaması ve Türk üreticisinin korunması için ne gibi önlemler alacaksınız? Hasat dönemlerinde ithalat yapılmasını önleyecek düzenlemeler yapacak mısınız” sorularını yöneltti.

Pakdemirli ise yanıtında, “Çay ithalatında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Talep eden firmalar çay ithalatı yapabilirler” dedi. Pakdemirli, çay ithalatı konusunda sadece Rize Gümrük Müdürlüğü’nün ihtisas gümrüğü olarak belirlendiğini, başka bir ilden çay ithalatı yapılamadığını bildirdi.

İthal çayların kontrol edilmeden yurda alınmasının söz konusu olmayacağını kaydeden Pakdemirli, “Bakanlığımızın yetkisi ile ithal edilecek ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı yönünden uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan ürünlerin ülkeye girmesine izin verilmemektedir” yanıtını verdi. İthal edilen çay miktarı konusunda da bilgi vermeyen Pakdemirli, TÜİK istatistiklerine bakılmasını tavsiye etti.

Yanıtı değerlendiren CHP’li Aygun, “Bakan, hasat döneminde çay ithalatı yapılmaması yönünde söz veremiyor. İthalat rakamlarını açıklayamıyor. Devrilen TIR’daki çayın hangi ülkeden geldiğini söyleyemiyor. Belli ki kamuoyundan gizlenen bazı olaylar var” dedi.