“Hasta ve eczacının karşı karşıya gelmemesi için yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz”

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:52

Türk Eczacıları Birliği (TEB), içinden geçilen pandemi sürecinin aşı konusunu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini belirterek, “Grip aşısına talebin, pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl artacağı aşikardır. Eczanelerde hasta ile eczacının karşı karşıya gelmemesi, toplum sağlığının zarar görmemesi ve sorunun krize dönüşmemesi adına yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz” dedi.

TEB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının yükselmesi ve grip mevsiminin yaklaşması ile grip aşısı ve zatürre aşısının gündeme geldiğini anımsatarak “Türkiye’de pandemi dolayısıyla grip ve zatürre aşısına talebin her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastaların bu aşıları yaptırmaları son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, risk grubunda olan kişilerin özellikle pandemi döneminde grip aşısı olması gerektiği uyarısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki risk grubundaki kişilere grip ve zatürre aşılarının ücretsiz bir şekilde yapıldığını ve bu yıl pandemi nedeniyle talebin artacağına dikkat çeken TEB, “Grip aşısı konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik sorununu göz önüne aldığımızda gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikârdır. Konunun muhataplarının bir an evvel bir araya gelerek aynı masada bu soruna ve artan talebe çözüm bulması gerekmektedir” dedi.