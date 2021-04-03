Hastanede tedavi olabilmek için 20 gün yatak sırası bekleyen 37 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Takı yapıp satarak geçimini sağlamaya çalışan ve romatizmal bir hastalığı olan Aslı Özkısırlar (37), İzmir’de hastanelerde yatak bulamadığı için dün hayatını kaybetti.
Özkısırlar, hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek “Neredeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım”, “Araya 4747473829 kişiyi sokup hastanede yatak ayarlamaya çalıştık. Sabah başhekim yardımcısı çağırdı. Lütfen şans, dua, ne varsa gönderin”, “20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben” diye yazmıştı. Gazetemize konuşan amca Halis Özkısırlar, yeğeninin hastanelerdeki yoğunluktan dolayı boş yatak bulamadığını dile getirerek “Bozyaka Araştırma Hastanesi’nde yatak bulamadı. Durumu kötüydü. Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı. Damar tıkanıklığı vardı. Anjiyo olmuştu, stent takılmıştı. Aşırı kilo kaybı da vardı. Onun önüne geçemediler. Yeşilyurt Devlet Hastanesi çok yoğun olduğundan dolayı yatak yoktu. Biz size haber vereceğiz dediler ama dönüş yapmadılar. Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi’ne sevk edildi. Bu sabah vefatını haber verdiler. Şu an Aslı’nın cenaze törenindeyim. Çok üzgünüz” diye konuştu.
İSYAN ETTİĞİ İÇİN Mİ?
Özkısırlar’ın bir arkadaşı, “Aslı, İzmir Alsancak’ta tezgâh açıp takı satardı. Annesi ile beraber oturuyordu. Kulağında protez vardı. Protezin pahalılığından isyan ediyordu. Son iki yıl da romatizmal hastalık çekiyordu. Haklı olduğu konuda sözünü esirgemezdi. Sosyal medyada yazdığı için yatak bulamamış olabilir” dedi.
KILIÇDAROĞLU: ZULÜM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Özkısırlar’ın ölümüne isyan etti. Sosyal medyadan video paylaşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye bu zulmü kabul ve hak etmiyor” diyerek paylaşımına “Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur” notunu düştü.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Özkısırlar için yapılan açıklamada “Hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.
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