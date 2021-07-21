Hastaneye kaldırılmıştı: Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80) önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle, Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Girik'in menajerinden, ünlü sanatçının sağlık durumuma ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncu Fatma Girik, önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
'OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI HASTANEDE'
Medyaradar'ın aktardığı habere göre sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi" ifadelerini kullandı.
Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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