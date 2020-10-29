Hatay, EXPO’ya hazırlanıyor

EXPO 2021’e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hatay’da hazırlıklar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30
Hatay, EXPO’ya hazırlanıyor
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23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo 2021 Hatay, yerli ve yabancı ziyaretçileri Antakya ve İskenderun olmak üzere 300 dönüme yayılan iki ayrı alanda karşılayacak. 

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’a gelen misafirlerimizi bir gün İskenderun, bir gün de Antakya bölgesinde ağırlayıp Hatay’ın lezzetine varmalarını sağlayacağız. Bu alanlar 6 ay sonrasında da açık olacak ve kentin turizmine, ticaretine, tanıtımına katkı sağlamaya devam edecek” dedi.


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