Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin araçlarını takibe aldı.
İki ilçede durdurulan 3 araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı.
Araçlardaki 37 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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