Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA
16 Temmuz 2021 Cuma, 09:34
Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin araçlarını takibe aldı.

İki ilçede durdurulan 3 araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı.

Araçlardaki 37 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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