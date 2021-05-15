Hatayspor, uzun yıllardır kullandığı Antakya Atatürk Stadı'na veda ediyor
Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'na Gaziantep FK maçıyla veda ediyor. Bordo-beyazlılar, önümüzdeki sezondan itibaren yeni stadını kullanacak.
Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, ligin son maçını 7 bin kişilik Antakya Atatürk Stadı’nda oynuyor. Hatayspor, gelecek sezon maçlarını yeni stadyumunda oynayacak. Hatay Stadyumu’nun yapımının tamamlanması ve Hatayspor’a devredilmesi dolayısı ile gelecek sezon maçlarını yeni stadyumunda oynayacak olan Hatay ekibi, bugün Gaziantep maçı ile 70 yıllık stadına veda ediyor.
Yaklaşık 70 yıldan bu yana Hatay’a hizmet eden ve 1967’de kurulan Hatayspor’a hizmet veren Antakya Atatürk Stadı, 2020-2021 sezonunun son maçı olan Gaziantep maçı ile kapılarını kapatıyor. 7 bin kişilik Antakya Atatürk Stadı, yıkılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile "Millet Bahçesi" yapılacak. Bordo-beyazlı ekip, gelecek sezonki maçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu’nda oynayacak.
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