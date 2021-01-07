Hatice Soysal, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

07 Ocak 2021 Perşembe, 07:49

Olay saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Adnan Soysal karısı Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.





Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Adnan Soysal'ın bıçakladığı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Hayatını kaybeden Hatice Soysal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ



Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal'ın annesi fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.