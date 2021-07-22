‘Hava’da kıyım devam ediyor: Pegasus’ta işten çıkarılan kişi sayısı 42 oldu
Kabin memuru ve pilotların Nakliyat- İş’e üye olmasının ardından yabancı uyruklu pilotlar bile işten atıldı. Nakliyat- İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika üyeliklerinin artması üzerine, Pegasus’tan istifa baskısı geldiğini, istifa etmeleri halinde 3-4 maaş önerildiğini söyledi.
Ülkede en yenilikçi, en hızlı büyüyen, çağın gereklerine uygun şekillerde iş yaptıkları iddiasıyla ortaya çıkan şirketler, konu işçi hakları olunca en geleneksel tavrı göstermekten geri kalmıyor. En büyük karları etmelerini sağlayan, tüketiciye ve çalışana hoş görünsün diye işçi yerine onları ‘iş ortağı’ olarak lanse eden şirketler, sendika kelimesi karşısında buz kesiliyor.
Şirketi milyon dolara satarak çarşaf çarşaf başarı haberlerine imza atan Yemek Sepeti’nin, sendika lafını duyar duymaz bu süreci en azından bir süreliğine engellemek için işkolunu değiştirmesinin ardından, havacılıkta yeni bir soluk olarak piyasa girip en hızlı büyüyen “ucuz havayolu” şirketi Pegasus da sendikaya karşı gardını aldı.
Başta uzun çalışma süreleri olmak üzere çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olmaya başlayan Pegasus çalışanlarının başına da bildik olaylar geldi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Nakliyat- İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’yla yaşanan gelişmeleri konuştuk. Şunları anlattı:
- Pegasus’ta 2 Temmuz’da toplam 40 çalışan işten çıkarıldı. Daha sonra bu sayı 42’ye çıktı. İşten çıkarılanlardan 19’u Nakliyat-İş Sendikası üyesi. İşten çıkarılma gerekçesi ise performans düşüklüğü. Bu işçilerden birine Pegasus uçağının yaptığı kaza sırasında müdahalesinden, başarısından dolayı plaket verilmişti.
- Çıkarılanlar arasında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu kaptan pilotlar var. Pilotlara da önce işyerinden istifa baskısı yapılıyor. İstifa etmeyince işten çıkarılıyorlar.
- Örgütlenmemiz belirli bir aşamaya gelince önce Pegasus CEO’su Mehmet Nane, çalışanlara geleceğin daha iyi olacağını belirten bir mesaj gönderiyor. 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere aylık ücretlere yüzde 15 oranında zam yapılıyor
- Ancak bu arada farklı yöntemlerle mobbing sürdü. Hiçbir işyerinde örneği olmayan vardiyalı çalışma uygulanmaya başlandı Pegasus’ta. Bir vardiya gece saat 03.00’te başlayıp, 11.00’de biter oldu.
POLİS ZORUYLA ÇIKARILDIK
Küçükosmanoğlu, bu vardiya düzenini Çalışma Bakanlığı’na şikâyet ettiklerini belirtiyor. Atılanlara ait özel eşyaların da verilmesi için işten çıkarılanlarla birlikte Pegasus Genel Müdürlüğü’ne gittiklerini ancak işverenin davet ettiği Pendik İlçe Emniyet Müdürü ve polis ekiplerinin müdahalesi ile zorla dışarı çıkarıldıklarını hatırlatıyor.
Tüm bu olanların çalışanları yıldırmayacağını belirten Küçükosmanoğlu, “Sendikamızın üye sayısı artmaya devam ediyor. Pegasus’ta örgütlü sendikalı Nakliyat-İş’li olacak” diyor.
ILO KAYIT DIŞINA ÇÖZÜM ARIYOR
Pandeminin özellikle kayıt dışı çalışanları vurması üzerine Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çözüm için yeni yollar arıyor. Dünyada yetişkin işgücünün yüzde 60’ından fazlasının yani yaklaşık 2 milyar işçinin karşı karşıya olduğu sorun için kolları sıvayan ILO, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile toplantı yaparak konuyu tartışacak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile ILO Genel Direktörü Guy Ryder’ın 23 Temmuz’da gerçekleşecek tartışması online izlenebilecek.
ILO’dan yapılan duyuruya göre Covid-19 salgını, özellikle nüfusun büyük kesimlerinin mevcut sosyal koruma programları kapsamında olmadığı gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı işçileri ve firmaları sert bir şekilde vurdu. Bu kesime fırsatlara daha iyi erişim ve daha iyi çalışma koşulları sağlamak da acil bir öncelik haline geldi. Bu nedenle yapılacak toplantıda kayıt dışı ekonominin tam olarak ne olduğu, kayıt dışı ekonomide çalışmanın işçiler ve aileleri için sonuçlarının neler olduğu, firmalar üzerindeki etkisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği de dahil olmak üzere büyüme ve eşitsizlikle nasıl ilişkili olduğu gibi konular gündeme gelecek.
BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN BİR ÖMÜR VERDİLER
Her zaman zor şartlarda çalıştılar. Yerin yedik kat altına indiler, her sabah çocuklarını, eşlerini son kez görüyormuşçasına sessizce vedalaştılar. Bazen katliam gibi kazalarda, bazan göçüklerde, bazen de trafik kazasında cinayetlere kurban gittiler. Kalanlar, yüzlerinde kömürün karası, yürüklerinde çalışma arkadaşlarının yarısı ile yine yeniden indiler madenlere... Kâr hırsına, iktidar hırsına kurban gittiler. En son tazminat haklarını arayan iki madencinin, Ankara’dan dönüşte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesi yaktı yüreklerimizi...
Son üç yıldır hem Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya yaptıkları madenci yürüyüşleri hem de TBMM’de yaptıkları görüşmelerle Ankara’da çözüm arayan madenciler, perşembe gecesi Ankara’dan Soma’ya dönerken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter başka bir “kaza” ile koptular hayattan... Onlar üç yılda sayısız kez Ankara’ya yürüdü. Pek çok siyasetçi ile konuştu. Ama yalnız bir kısmı tazminatlarını alabildi. 24 saat mesai yaptıktan sonra 1 Eylül’e kadar tatile giden Meclis’te kabul edilen pek çok yasaya karşın onlar yine unutuldu iktidar vekillerince...
Dayanışma TV, iki yiğit madenci Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter’e adanan “Sarı Baret-Soma ve Ermenek Madencileri Anlatıyor” adlı belgesel hazırladı. Belgesel, madencilerin iş cinayetlerinden hak arama mücadelesine uzanan yolculuğuna tanıklık ettiriyor.
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