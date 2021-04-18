‘Hayaletler’ MUBI’de
Konuk olduğu pek çok festivalden ödülle ayrılan, Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Hayaletler”, 17 Nisan’da MUBI’de gösterime girdi.
Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği “Hayaletler” filmi dijital platform MUBI ile 30 ülkede çevrimiçi gösterime girdi.
“Yeni Türkiye”nin ruhuna cesur bir bakış. Şaşırtıcı bir başkaldırı hikayesi. pic.twitter.com/XZVU6jLYB1— MUBI Türkiye (@mubiturkiye) April 17, 2021
Venedik’te eleştirmenlerden “Büyük Ödül” alarak başladığı festival yolculuğunda Antalya, Selanik, Varşova ve Kazablanka’dan ödüllerle dönen “Hayaletler”, Middle East Eye, Altyazı, Bantmag gibi yayınların 2020’nin en iyi filmleri listelerinde kendine yer buldu.
Kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeden işlenen filmde kadın karakterler ön plana çıkarılarak umut ve hayatta kalmaya çağrı yapılıyor.
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