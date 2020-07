HAYTAP'tan, vurdukları ayıya işkence yapan 2 kişi hakkında suç duyurusu

14 Temmuz 2020 Salı, 14:05

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP),Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde 2 avcının vurdukları ayıya işkence yapmasıyla ilgili Of Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HAYTAP Avukatı Ahmet Yenipala suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerden kimliği tespit edilen Eyüp Kibaroğlu ve yanındaki kişinin Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda cezalandırılmasını isterken, “Masun ve olacaklardan habersiz bir şekilde doğada bulunan hayvanı önce tüfekle öldüren, küfürler eşliğinde ayının cansız bedenine saldıran ve bu eylemleri büyük bir zevk ile gerçekleştirdikleri her hallerinden belli olan şüpheliler cezalandırılmalı” dedi.

NE OLMUŞTU?

10 Temmuz günü Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve köpeklerinin yavru ayıya saldırmalarına sebep olan Tanju Çakmak isimli kişi tepkiler üzerine gözaltına alınmıştı. Para cezası kesilen ve avcılık lisansı iptal edilen Çakmak serbest bırakılırken, HAYTAP onun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olayın arkasından bir olayın da Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde yaşandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kimliği tespit edilen Eyüp Kibaroğlu ve yanındaki kişinin bir ayıyı vurduğu, ardından işkence yaptıkları görülüyordu.