Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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