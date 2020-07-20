Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:40
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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