Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün üç maaş aldığı ortaya çıktı
AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, bakan yardımcılığı ve Sun Express Yönetim Kurulu üyeliği dışında üçüncü yerden aldığı maaş da ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı "maaşları" ifşa etmeye devam ediyor.
Yavuzyılmaz, daha önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve çift maaş aldığını ifşa etmişti. Buna göre Gül'ün, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Sun Express'ten 3.750 Avro olmak üzere, aylık gelirinin 67 bin 179 TL olduğunu ortaya çıkarmıştı.
İKİNCİ MAAŞI DA AVRO İDİ
CHP'li Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL Sun Express YK ücreti: 3.750 Avro Aylık toplam gelir: 27.917+39.262=67.179 TL” ifadelerini kullanarak, Ticaret Sicil Gazetesi’ni kaynak göstermişti.
ÜÇÜNCÜ MAAŞ DA ORTAYA ÇIKTI: 81.005 TL
Yavuzyılmaz bu kez de Bakan Yardımcısı Gül'ün Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı maaşı ortaya çıkardı. Buna göre Gül'ün yönetim kurulu başkanlığından aldığı aylık ücret 10.370 TL oluyor. Gül'ün bu maaş ile birlikte bakan yardımcılığı ve Sun Express'ten aldığı üç maaşın toplamı 81.005 TL ediyor! Yavuzyılmaz kaynak olarak da Eximbank Genel Kurul Tutanağını gösterdi.
Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:
- AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettik. Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ücreti: aylık 10.370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye. Üç yerden toplam aylık geliri: 81.005 TL Kaynak: Eximbank Genel Kurul Tutanağı
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 14, 2021
Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ücreti: aylık 10.370 TL+ yıllık 4 maaş ikramiye
Üç yerden toplam aylık geliri:
81.005 TL
Kaynak: Eximbank Genel Kurul Tutanağı?? https://t.co/FWnWjOfgIA pic.twitter.com/eDHAhtJYDR
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