Hazine ve Maliye Bakanlığından uyarı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.
Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz
Video Haberler
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz