Hazine’nin iç ve dış borçlarının döviz ve altın payı yüzde 58
Hazine’nin iç ve dış borçları mayıs sonu itibarıyla bir önceki aya kıyasla 51.9 milyar lira daha artarak 2 trilyon 1 milyar liraya ulaştı.
CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre döviz ve altın cinsinden borçlanmalar nedeniyle çok yüksek bir kur riski bulunan Hazine’nin iç ve dış borçları mayıs sonu itibarıyla bir önceki aya kıyasla 51.9 milyar lira daha artarak 2 trilyon 1 milyar liraya ulaştı. Böylece borç stokunda ilk 5 aylık dönemde 188.6 milyar liralık artış yaşandı.
Ocak-mayıs dönemindeki artışın 72.9 milyar liralık kısmı iç, 115.6 milyar liralık kısmı dış borçlardan kaynaklandı. Borç stokunun 1 trilyon 133 milyar lirası iç, 868.1 milyar lirası da dış borç. Rapora göre stokta yaşanan artışın 49.2 milyar liralık kısmı TL cinsinden, 139.4 milyar liralık kısmı da döviz cinsinden borçlardan kaynaklanıyor. Stokun yüzde 57.8’ini oluşturan 1 trilyon 158 milyar liralık (135.2 milyar dolarlık) kısmı döviz ve altın cinsinden borçlardan oluşuyor. TL cinsinden borçlar ise 843 milyar lira.
Borç stokunda döviz ve altının borç stokundaki ağırlığına dikkat çekilen raporda şöyle denildi:
DOLARİZASYON YÜKSEK
“Bu oran, mevduattaki dolarizasyon oranıyla neredeyse aynı. Diğer bir ifadeyle iktidar vatandaşları tasarruflarını döviz olarak tutmaktan vazgeçmeye çağırdığı bir dönemde kendisi dolarizasyon eğilimini artıracak şekilde döviz cinsinden borçlanmaya devam ediyor”. Rapora göre ayrıca Merkez Bankası’nın swap borçları dahil net rezervi eksi 57.3 milyar dolar oldu. Yine, yıl başından bu yana net sıcak para çıkışı (kur farklarından arındırılmış) 10 milyar dolar.
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